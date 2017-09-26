Представители ОРДО прекратили охрану передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщает, что представители ОРДО прекратили охрану передовой патрульной базы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Горловке (неподконтрольная украинской власти), и ввиду произошедшего призывает российскую сторону СЦКК содействовать деятельности спецмиссии.

"Украинская сторона СЦКК выражает свою обеспокоенность и решительно осуждает действия представителей ОРДО, которые с 24 сентября в одностороннем порядке прекратили охранять передовую патрульную базу СММ ОБСЕ в населенном пункте Горловка, и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра АТО в Фейсбуке во вторник.

В СЦКК отмечают, что такие действия носят откровенно провокационный характер и является грубым нарушением мандата СММ ОБСЕ.

"Вместе с последними инцидентами, связанными с ограничением свободы передвижения миссии и обстрелах ее БПЛА на неподконтрольной правительству Украины территории - звенья одной цепи и имеют цель - запугать представителей миссии и препятствовать их эффективной работе на территории ОРДО и ОРЛО", - уверены в украинской стороне СЦКК.

В связи с этим украинская сторона СЦКК призывает российскую сторону предпринять неотложные меры и способствовать деятельности СММ ОБСЕ на территории ОРДО и ОРЛО. "Необходимо учитывать, что вопрос обеспечения безопасности как представителей миссии ОБСЕ, так и офицеров украинской стороны СЦКК на территории ОРДО и ОРЯ относится к компетенции российской стороны СЦКК", - сказано в сообщении.