МИД предупреждает украинцев об активизации вулкана Агунг на острове Бали

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам быть осторожными на острове Бали из-за активизации вулкана Агунг.

"В связи с активизацией вулкана Агунг (район Карангасем, провинция Бали, Индонезия) МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся или планируют посетить восточную часть острова Бали, где наблюдается сейсмическая и вулканическая опасность, воздерживаться от приближения к указанному объекту на расстояние менее 12 км, проявлять повышенное внимание и осторожность во время пребывания в этом районе, внимательно следить за сообщениями компетентных органов и местных служб по развитию ситуации, в том числе в отношении ее влияния на расписание движения авиационного транспорта, которое может изменяться", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам Украины необходимо срочно обращаться в посольство Украины в Республике Индонезия на телефон "горячей линии" +62-8788-489-0918, электронную почту emb_id@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.