Пожар на фармскладах в Белой Церкви локализован

Подразделения спасателей локализовали пожар на складах фармацевтического завода "Биофарма" в г. Белая Церковь (Киевская обл.), сообщается в утренней оперативной сводке Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 21.50 подразделения ГСЧС пожар на площади около 3 тыс. кв.м локализовали. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

К ликвидации пожара привлечены 18 единиц техники и 82 человека личного состава. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Как сообщалось, пожар на предприятии "Биофарма" начался в понедельник вечером. Площадь пожара (складские помещения) составляла около 5 тыс. кв.м.

ООО "Биофарма" входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков.

В 2014 году "Биофарма" построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.), вложив в него $42 млн.