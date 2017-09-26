События

08:13 26.09.2017

В Папуа - Новой Гвинее зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Соломонова моря близ южного берега острова Новая Британия (Папуа - Новая Гвинея), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в понедельник землетрясения имел координаты -6.23 градуса южной широты и 152.69 градуса восточной долготы и находился в 216 км южнее города Рабаул на восточной оконечности острова Новая Британия.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

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