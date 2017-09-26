Боевики за сутки 13 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки совершили 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. После 18 часов пророссийские боевики активизировали обстрелы наших позиций на Приморском и Донецком направлениях… Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие сил АТО 11 раз открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении, после 18.00, боевики обстреливали окрестности Авдеевки и Майорска из крупнокалиберных пулеметов, а Жованку и шахту Бутовка – из гранатометов.

На Приморском направлении боевики обстреливали Водяное и Талаковку из крупнокалиберных пулеметов, а Лебединское – из минометов калибра 82 мм.