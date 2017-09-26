События

07:01 26.09.2017

ГПСУ пресекла контрабанду спирта в Одесской области

Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины пресечена попытка контрабанды 360 литров спирта в Одесской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время несения службы вблизи населенного пункта Орловка, Ренийского района сотрудники Госпогранслужбы остановили микроавтобус "Mercedes Sprinter" украинской регистрации для проверки. За рулем транспортного средства находился гражданин Украины", - говорится в сообщении на сайте ГПСУ.

По итогам обыска автомобиля было обнаружено 12 пластиковых емкостей по 30 литров каждая, наполненных "прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта". Документов на груз у водителя не было.

"Транспортное средство, товар и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) направлено в Государственную фискальную службу", - отмечают в сообщении.

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