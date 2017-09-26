События

06:00 26.09.2017

Обнаруженный с огнестрельным ранением в подъезде жилого дома в Тбилиси мужчина оказался высокопоставленным чиновником МВД - СМИ

Высокопоставленный чиновник МВД Грузии Зураб Такидзе был обнаружен в понедельник в подъезде своего дома в Тбилиси с тяжелым огнестрельным ранением, сообщают грузинские СМИ.

Изначально СМИ сообщили о том, что в подъезде жилого дома на улице Шартава обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением, однако позже стало известно, что прибывшие на место врачи скорой помощи не подтвердили смерть.

По информации СМИ, доставленный в больницу в критическом состоянии раненый мужчина оказался начальником управления организационного обеспечения администрации Агентства обслуживания МВД Грузии Зурабом Такидзе.

СМИ отмечают, что до работы в МВД З.Такидзе в разные годы занимал различные посты в специальной службе государственной охраны и в Минюсте Грузии. У З.Такидзе есть жена и трое детей, сообщают СМИ.

Между тем, в МВД Грузии сообщили, что расследование начато по статье - доведение до самоубийства. Другие детали в ведомстве пока воздерживаются комментировать.

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