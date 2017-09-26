Украинская сборная завоевала первое "золото" на "Играх Непокоренных"

Украинская сборная завоевала в понедельник первую золотую медаль на "Играх непокоренных" (Invictus Games), проходящих в Канаде.

"Первое золото! Олег Зимников одержал победу в беге на 1500 метров. Перед началом Игр, Олег сказал, что он уверен, что Украина имеет все шансы на победу на InvictusGames. Так и есть :) Надеемся, что дальше будет еще интереснее!", - говорится в сообщении на официальной странице украинской сборной в Фейсбук.

Президент Петр Порошенко поздравил Олега Зимникова с победой.

"Первое золото нашей сборной Invictus Games: Team Ukraine на соревнованиях. Поздравляю Олега Зимникова с поразительной победой в беге на 1500 метров. Так держать!", - написал глава государства на своей странице в Фейсбук.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов соревнуются в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.