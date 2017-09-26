В Белой Церкви горят помещения завода "Биофарма"

В Белой Церкви (Киевская обл.) горят помещения фармакологического завода "Биофарма".

Информация о происшествии появилась на сайте Белоцерковского горсовета.

" На предприятии "Биофарма" произошло ЧП. Горят производственные помещения. Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГСЧС г.Белая Церковь и района", - говорится в сообщении.

На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщается, что жертв и пострадавших в ЧП нет.

"К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 60 человек личного состава подразделений ГСЧС. По состоянию на 20:20 площадь пожара составляла около 5 тыс. м.кв. Дополнительно приведены в готовность 5 единиц техники Главного управления ГСЧС в г.Киеве. На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно заявлению директора компании Андрея Обрезана, пожар затронул только складские помещения.

"25 сентября, в 18:59, на складе сырья на заводе "Биофарма" в Белой Церкви возник пожар. Склад был сдан под охрану, сработала пожарная сигнализация и оперативно отреагировали местные представители государственной службы чрезвычайных ситуаций. В результате инцидента никто не пострадал, пожар был локализован. Причины возникновения пожара пока не известны. Инцидент ограничивается складским объектом с сырьем и не влияет на производство препаратов из плазмы и других лекарств", - говорится в заявлении.

ООО "Биофарма" входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков.

В 2014 году "Биофарма" построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.), вложив в него $42 млн.