Ирак должен быть единым для противостояния "Исламскому государству" и Ирану - Белый дом

Власти США надеются на сохранение единства территории Ирака, который должен противостоять террористической группировке "Исламское государство" и Ирану, заявила в понедельник на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы надеемся, что Ирак будет единым и сможет противостоять боевикам ИГ, а также, безусловно, дать отпор Ирану", - сказала она журналистам.

Ранее в Белом доме раскритиковали референдум о самоопределении Иракского Курдистана. В заявлении, опубликованном на веб-сайте Белого дома, содержался призыв "отменить проведение референдума и начать серьезный и последовательный диалог с Багдадом, которому США готовы содействовать".

В понедельник в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Голосование продолжалось с 08:00 утра по 19:00 по местному времени, и в настоящее время ведется подсчет голосов.

Помимо США, против проведения референдума выступали Турция, Иран, ЕС и Великобритания.