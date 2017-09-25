Климкин: Знание государственного языка украинцами - вопрос нацбезопасности, я буду эту позицию доносить

Украина должна защищать украинский язык и языки нацменьшинств, но знание государственного - вопрос национальной безопасности, подчеркивает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Наша позиция должна быть последовательна: мы должны защищать и украинский на 100% , и языки национальных меньшинств. Та ситуация, когда есть люди, которые… вообще не владеют украинским языком, это вопрос, в конце концов, нашего единства и национальной безопасности. Я это понимаю так и буду далее продвигать", - сказал он в эфире "Свободы слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Министр подчеркнул, что в Украине не лишают права образования на языках национальных меньшинств. Он назвал неприемлемым вариант, когда в школах нацменьшинств преподают только украинский язык, а остальные предметы - только на языках национальных меньшинств, что ведёт к незнанию терминологии точных наук на государственном языке среди выпускников школ.

Дипломат отметил, что в вопросе языка образования Украины должна конструктивно и обоснованно доносить свою позицию. "(Мы - ИФ) должны организовать учебный процесс. Если будут дополнительные вещи, обязательно учтем их в законе о среднем образовании", - сказал П.Климкин.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины, где выразили обеспокоенность из-за нового закона об образовании, сообщает агентство БГНЕС со ссылкой на главу МИД Болгарии Екатерину Захариеву.

19 сентября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании" и передал на подпись президенту Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года, сообщается на официальном сайте главы украинского государства в понедельник.