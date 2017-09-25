МИД рекомендует украинцам в Каталонии избегать мест скопления людей

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам, находящимся или планирующим посетить автономную область Каталония (Испания), избегать мест массовых скоплений людей и соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании.

"В связи с активизацией общественности в автономной области Каталония в течение последних недель, что может продолжаться и в дальнейшем, департамент консульской службы рекомендует гражданам Украины, которые находятся в Каталонии или планируют ее посетить, избегать мест массовых скоплений людей, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании, иметь при себе оригиналы паспортных документов, а также внимательно следить за сообщениями местных органов власти о развитии ситуации и выполнять законные требования правоохранительных органов", - говорится в сообщении департамента консульской службы МИД.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует срочно обращаться на "горячую линию" Генерального консульства Украины в Барселоне: +34 (629) 38-29-36, e-mail: gc_esb@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua.