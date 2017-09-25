Суд по делу Кернеса приобщил к материалам еще два тома

Киевский райсуд Полтавы в понедельник на очередном заседании по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого удовлетворил ходатайство гособвинения о приобщения к материалам еще двух томов.

"Судья удовлетворил просьбу прокурора Ганилова и приобщил эти тома к делу", - сообщается на странице Г.Кернеса в Facebook.

По мнению Г.Кернеса, приобщение двух новых томов к материалам дела произошло в нарушение закона.

"Два тома, которые нигде раньше не фигурировали. Все материалы, согласно процедуры, уже были поданы. Два новых тома, которые вдруг нашлись, во-первых, мы не имели возможности с ним ознакомиться, а во-вторых, добавить их сейчас было бы нарушением закона", - написал Г.Кернес.

"Даже поверхностно ознакомившись только что с новыми томами, я увидел, например, что Печерский суд запрещал приобщать их к делу, но прокурор Ганилов смог это продавить. Мое мнение такое: в этих документах полно нарушений и ошибок, и тем, кто их сделал, пришло время отвечать", - добавил городской голова Харькова.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.