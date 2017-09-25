МИД Украины возмущен продлением ареста журналиста Сущенко

Министерство иностранных дел Украины протестует в связи с продлением срока ареста украинского журналиста Романа Сущенко в РФ и призывает мировое сообщество и международные правозащитные институции предпринять меры для освобождения и возвращения в Украину ее граждан, незаконно удерживаемых на территории России.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 25.09.2017 о продлении на 2 месяца срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированным обвинениям… Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институции предпринять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, незаконно удерживаемых на территории России по сфальсифицированным политически мотивированным обвинениям", - говорится в комментарии МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что безосновательное удерживание украинского журналиста под стражей в РФ по политически мотивированным обвинениям в шпионаже является "дополнительным доказательством отсутствия в этой стране системы правосудия и обеспечения права на справедливый суд".

Как сообщалось, Московский городской суд в понедельник продлил на 2 месяца (до 30 ноября) арест гражданину Украины Р.Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), свою вину он отрицает.