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18:57 25.09.2017

В Киеве появился единый Совет ветеранов АТО

В Киеве сформирован единый коллегиальный орган – Совет ветеранов АТО, сообщил мэр столицы Виталий Кличко после принятия соответствующего решения.

"Сегодня в Киеве более 80 организаций участников АТО. Поэтому мы приняли решение сформировать единый коллегиальный орган из ветеранов, с которым будем вести диалог для решения всех необходимых и важных вопросов о выделении земли, компенсаций, предоставления льгот и др. Создание Совета ветеранов АТО важно для более продуктивного и эффективного сотрудничества ветеранов и столичной власти", - цитирует В.Кличко пресс-служба городского головы.

По его словам, в Совет ветеранов АТО войдут 10 районных организаций ветеранов, городская, а также организации, которые опекаются семьями погибших. К этому Совету могут присоединиться и другие участники АТО.

В.Кличко заверил, что столичная власть делает все возможное, чтобы предоставить социальные гарантии для военных, а также поддерживает семьи погибших в АТО киевлян. "В дальнейшем мы будем делать все, чтобы эффективно решать все проблемные вопросы участников АТО", - подытожил мэр.

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