Яценюк в ЕСПЧ докажет абсурдность "чеченского дела"

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк намерен подать иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с так называемым "чеченским делом", сообщает его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

"Мы намерены в ЕСПЧ доказать всю абсурдность русского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых русских "следователей" и "судей", которые сфабриковали "чеченское дело Яценюка", - написала О.Лаппо на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом она отметила, что, по стандартам ЕСПЧ, для иска необходимо формально пройти все стадии разбирательства дела в национальных судах, поэтому в РФ проводится соответствующая формальная процедура. "Мы никому и ничего не собираемся доказывать на территории РФ. Мы проходим формальную процедуру для иска в ЕСПЧ. Все технические функции на территории вражеского государства будут выполнять исключительно представители Арсения Яценюка. Сразу отмечу, что нас не интересуют процессуальные детали, потому что в России отсутствует правосудие как таковое", - рассказала пресс-секретарь политика.

"Точку в этом абсурдном деле поставит Европейский суд по правам человека", - подчеркнула О.Лаппо.

Как сообщалось, РФ обратилась в Интерпол с запросом об объявлении в международный розыск А.Яценюка. В свою очередь, глава МВД Украины А.Аваков обратился в Интерпол с письмом о безосновательности обвинений, озвученных российской стороной, после чего Интерпол официально отказал в ходатайстве РФ объявить А.Яценюка в международный розыск.

Ранее МВД Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении А.Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ. В то же время этот запрос не является официальным объявлением Интерполом А.Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия уставу и правилам организации

В МВД подчеркнули, что российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Яценюка, и обвиняют его в "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц".

Запрос РФ в Интерпол сформирован по ордеру на арест А.Яценюка, якобы выданному городским судом Ессентуки Ставропольского края РФ 3 марта 2017 года. Российские следователи подозревают А.Яценюка в том, что он якобы из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном Чеченской республики, когда якобы был "членом вооруженной банды "Мечта" и вместе с ней "участвовал в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории "Президентского дворца", площади "Минутка", и железнодорожной станции "Грозный" в период с 31 декабря 1994 по 2 январе 1995 года.