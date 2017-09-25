События

18:29 25.09.2017

ГФС пресекла попытку нелегального ввоза в Украину телефонов iPhone 8 и 8 Plus

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) изъяли 11 мобильных телефонов iPhone 8 Plus и 10 – модели iPhone 8 на третий день после начала их продажи в Украине, сообщила ГФС на своем сайте в понедельник.

Согласно сообщению, технику пытался ввезти украинец, который прилетел из США транзитом через Германию. Нелегальный багаж выявили в ходе проверки авиапассажира в пункте пропуска "Борисполь".

Как сообщалось, продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в 22 сентября.

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