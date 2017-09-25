Справку об отсутствии судимости можно будет заказать в онлайн-режиме

Министерство внутренних дел Украины вводит новый сервис: справку об отсутствии судимости можно будет оформить в онлайн-режиме, заявляет глава ведомства Арсен Аваков.

"Заказ справки об отсутствии судимости - бесплатно и в режиме 24/7. Услуга, которая отнимала десятки часов, была "рассадником" коррупции, вызывала злость и возмущение - трансформирована в 2 клика и улыбку на вашем лице", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, для заказа справки нужно зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua, зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи или IDBank, после чего заполнить электронную форму, указав, в каком из сервисных центров МВД удобно будет забрать готовую справку. "Отправляете форму. Все, ваша заявка обрабатывается и формируется в автоматическом режиме! Затем вы получаете уведомление на электронную почту, что документ готов, приезжаете и забираете!", - написал министр.

По словам А.Авакова, получить готовую справку можно в любом из 153 сервис-центров МВД вне зависимости от места регистрации, а жители сельской местности смогут получить справку в мобильном Сервисном центре, который обслуживает их район.

Министр также отметил, что поскольку эта справка нужна участникам государственных тендеров, теперь более 200 тыс участников системы закупок ProZorro смогут заказать ее с помощью электронной цифровой подписи и подать ее также в онлайн-режиме.

А.Аваков отметил, что справки о несудимости выдаются в большинстве стран мира, но далеко не везде процедура ее заказа организована в формате онлайн-сервиса. "В запуске такой услуги Министерством внутренних дел Украины нам очень помогли наши партнеры из Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины и программы EGAP, финансируемой Швейцарской Конфедерацией и выполняемой Фондом Восточная Европа", - рассказал он.

А.Аваков рассказал, что справку о несудимости в Украине ежегодно получают около 800 тысяч человек, она требуется при оформлении на работу, подаче документов во многие государственные инстанции, для участия в тендере, усыновлении, установлении опеки, оформлении гражданства, восстановлении утраченных документов и так далее.