В Amnesty International утверждают о причастности Украины к поставкам оружия в Южный Судан

Международная неправительственная организация Amnesty International утверждает о причастности Украины к поставкам оружия в Южный Судан: в 2014 году между украинской государственной компанией по производству вооружения и компанией, базирующейся в ОАЭ, подписан соответствующий договор.

"…Оружие является частью ранее нераскрытого договора 2014 года между украинской государственной оружейной компанией и компанией, базирующейся в ОАЭ, для закупки оружия от имени Южного Судана в сумме $169 млн. Это включает тысячи пулеметов, минометов, РПГ и миллионы (штук) патронов", - говорится в отчете Amnesty International, обнародованном на сайте организации в понедельник.

В отчете указывется, что одной из трех компаний, упомянутых в документах, наряду с International Golden Group (ОАЭ) и украинским государственным экспортером вооружений "Укринмаш", является фирма S-Profit.

В украинской организации Amnesty International Ukraine, комментируя отчет Amnesty International, уточнили: "В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан".

Как отмечает организация, участие украинской госкомпании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина.

"Пока Совет безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна соблюдать декларируемую ею политику по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности. Украина должна полностью прекратить поставки оружия и предоставление какой-либо материально-технической помощи Южному Судану, включая оборудование, его обслуживание и обучение. Также Украина должна как можно скорее ратифицировать Международный договор о торговле оружием", - говорится в релизе Amnesty International Ukraine.