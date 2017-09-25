Российского автора селфи с расчлененным телом заподозрили в других убийствах

Жителя Краснодара (РФ), задержанного по делу об убийстве и расчленении женщины, проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах региона в понедельник.

"В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело только по одному убийству неизвестной женщины в Прикубанском округе Краснодара. Подозреваемый задержан. Это тот случай, когда мужчина делал селфи с останками убитой, а потом мобильник потерял. Сейчас проверяются версии о его причастности к другим нераскрытым с конца 1990-х годов преступлениям", - сказал собеседник агентства.

Речь может идти более чем о десятке человек, пропавших без вести в разные годы.

Некоторые СМИ сообщили ранее, что в Краснодарском крае задержана семья каннибалов, с 1999 года похищавшая, убивавшая и поедавшая людей. Источник отметил, что эта информация пока не подтверждается.

Вместе с тем, он уточнил, что в холодильнике по месту жительства подозреваемого "обнаружены вещественные доказательства, это могут быть части тела человека".

Подозреваемый в убийстве и селфи

По данным следственных органов, задержанный житель Краснодара - Дмитрий Бакшеев 1982 года рождения, который проживает в общежитии на территории Краснодарского высшего военного училища летчиков с женой Натальей Бакшеевой 1975 года рождения.

Согласно показаниям Бакшеева, в начале сентября он нашел в лесопарковой зоне женскую голову и кисть руки. Находки он принес домой, где сделал несколько снимков.

На следующий день подозреваемый взял кисть руки с собой на работу - в квартиру, где занимался ремонтом. Там он также сделал несколько селфи, засунув пальцы мертвой руки себе в рот и в нос.

Части расчлененного женского тела были обнаружены на территории военного авиаучилища в Прикубанском округе Краснодара. В ходе осмотра места происшествия 12 сентября был найден пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Установить личность подозреваемого помог случай. В начале сентября на улице Репина в Краснодаре дорожные рабочие нашли мобильный телефон с фотографиями, на которых мужчина позирует с фрагментами человеческого тела. Кроме того, в памяти мобильного телефона остались фото человеческого скальпа и головы, которые принадлежат неизвестной женщине.