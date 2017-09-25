События

17:08 25.09.2017

Экс-руководителя отдела Харьковской обладминистрации задержали на взятке в $25 тыс

Прокуратура Харьковской области совместно с управлением защиты экономики и следственным управлением Национальной полиции в Харьковской области задержали при получении неправомерной выгоды экс-руководителя одного из отделов областной государственной администрации.

"46-летний бывший начальник одного из отделов облгосадминистрации предлагал денежные средства ответственным работникам горсовета и горисполкома за отвод земельного участка. Планировавший создать на въезде в Харьков логистический центр предприниматель планировал взять в аренду 2,5 га земли. Экс-чиновник ОГА пообещал ему содействие в положительном решении его вопроса за $25 тыс.", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Вымогатель задержае в понедельник при передаче 655 тыс. грн.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ст.27, ст.15, ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (соучастие в покушении на предоставление неправомерной выгоды служебному лицу по предварительному сговору группой лиц). Ведутся первоочередные следственные действия.

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Интерфакс-Украина
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