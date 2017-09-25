В Украине на учете находится более 1,59 млн переселенцев из Крыма и Донбасса

В Украине по состоянию на 25 сентября 2017 года на учете находится 1 млн 592 тыс. 982 внутренне перемещенных лица, сообщает Министерство социальной политики Украины.

"По состоянию на 25 сентября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 592 тыс. 982 переселенца или 1 млн 285 тыс. 506 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в понедельник.

На выплату помощи на аренду жилья и оплату коммунальных услуг профинансировано более 2,143 млрд грн.

Как сообщалось, по состоянию на 28 августа на учете в Украине стояло 1 млн 586 тыс. 135 переселенцев.