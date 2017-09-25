Служба финрасследований должна иметь функциональную независимость

Служба финансовых расследований прежде всего должна иметь функциональную независимость, подчеркивает министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Прежде всего, этот орган должен иметь функциональную независимость", - сказал министр в понедельник на встрече с представителями Американской торговой палаты в Украине, говоря о своём видении работы службы финансовых расследований.

Говоря о подведомственности создаваемой структуры, министр сказал: "Это может быть и Министерство финансов, которое может координировать эту службу, но процессуальная и функциональная независимость у этой службы стопроцентно (должна быть – ИФ)".

Он подчеркнул, что именно это станет залогом эффективности и объективности работы службы.

"Вести дискуссию, кто должен формально координировать работу данного органа – думаю, что это нормально... Главное - чтобы качественно был прописан закон в части полномочий службы, в части вопросов, каким образом эта служба коммуницирует с бизнесом", - сказал П.Петренко.

Министр выразил убеждение в том, что независимость этой службы должна быть определена на уровне закона.

Он напомнил, что основная дискуссия относительно необходимости создания этой службы заключалась в необходимости убрать функцию расположения экономических преступлений у прочих правоохранительных органов, чтобы расследование экономических преступлений было сконцентрировано в одном органе.

По словам министра, предоставление каких-либо дополнительных функций этому органу нецелесообразно.