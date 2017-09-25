События

15:43 25.09.2017

В Крыму пропавшими считаются 10 человек, но расследуется только 1 случай - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявляет, что в Крыму пропавшими без вести считаются 10 человек, но расследуется пропажа только одного из них.

"УВКПЧ документально зафиксировало 10 случаев, где исчезнувшие лица до сих пор считаются пропавшими без вести", - говорится в отчете Управления Верховного комиссара за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года, опубликованном в понедельник.

Отмечается, что из 10 пропавших – 6 крымских татар, 3 этнических украинца и один смешанного (русско-татарского) этнического происхождения; все они – мужчины.

По информации ООН, из них 7 исчезли в 2014 году, двое - в 2015 году и один - в 2016 году.

По состоянию на 12 сентября, из 10 дел в отношении пропавших без вести лиц уголовное расследование продолжается только в одном. В 6-ти случаях расследование приостановлено из-за невозможности установить подозреваемых, а "по трем делам никаких следственных действий не проводилось, так как о пропаже, как утверждается, никто не заявлял".

Первый зафиксированный случай похищения в Крыму имел место 3 марта 2014 года, а за весь март был похищен минимум 21 человек. Большинство жертв были освобождены похитителями через несколько часов или несколько дней, однако местонахождение некоторых похищенных до сих пор неизвестно.

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