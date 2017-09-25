Петренко надеется, что обновленный Верховный суд вскоре начнет работу

Министр юстиции Павел Петренко надеется, что обновленный Верховный суд Украины вскоре начнет свою работу, и его деятельность оправдает ожидания общества.

"Вы знаете, что уже сейчас есть первые 120 человек, которые прошли конкурс в Верховный суд. Очень жду, чтобы этот новый судебный орган, который появился фактически с нуля, начал работать", - сказал министр в понедельник на встрече с представителям Американской торговой палаты в Украине.

По словам П.Петренко, вторым шагом, определенным законом, является "полная перезагрузка всех апелляционных судов и очень глубокая перезагрузка местных судов".

"Должна появиться абсолютно новая философия в работе представителей судовой ветви власти. Философия независимости от других институтов с одной стороны и зависимости только от одного – от закона и права", - отметил он.

Министр добавил: "Я верю в то, что мы получим такой суд, где будут решаться те вопросы, которые беспокоят каждого бизнесмена, украинца, человека, который живёт в нашей стране".

П.Петренко выразил надежду на то, что уже в этом году новый Верховный суд даст сигнал судьям, что каждое незаконное решение будет отменено, а судья – понесет ответственность.

Также он выразил надежду на то, что Верховная Рада на следующей неделе примет изменения в процессуальные кодексы.