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14:58 25.09.2017

Турчинов убежден, что во время учений "Запад-2017" демонстрировалась готовность РФ к наступательной войне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов уверен, что российско-белорусские штабные учения "Запад 2017" демонстрируют готовность президента России Владимира Путина к войне.

"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработаны воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", - цитирует А.Турчинова в ходе его встречи с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром пресс-служба СНБО понедельник.

Также стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, наращивании в Крыму военного потенциала РФ, ее доминирование в Черноморском бассейне.

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Интерфакс-Украина
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