События

14:30 25.09.2017

В Умани произошла поножовщина между хасидами

В Умани в результате конфликта между паломниками-хасидами, один из них нанес ножевое ранение другому, открыто уголовное производство, сообщает полиция Черкасской области.

"В приемное отделение Уманской городской больницы с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения доставлен 42-летний хасид, гражданин Израиля. Как было установлено, при общении с потерпевшим, между ним и другим хасидом возник конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение", - сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области в понедельник.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили лицо, которое подозревается в причастности к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля. Мужчина задержан.

По данному факту Уманский отдел полиции открыл уголовное производство по статье 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Интерфакс-Украина
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