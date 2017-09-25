Индивидуальный масккомплект для снайперов ВСУ разработали при Минобороны

В Министерстве обороны Украины разработали новый индивидуальный маскировочный комплект (ИМК) для снайперов и ожидают финансирования для его закупок.

"ИМК разработан ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, он обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, его можно использовать в качестве верхней одежды. В комплект входит куртка, брюки и накидка", - говорится в сообщении, размещен на странице Минобороны в Фейсбуке в понедельник.

Данный комплект был создан после изучения всех аналогов и с учетом пожеланий самих военных. Он будет позиционироваться как снайперский и входить в боевой специальный комплект.

"Это действительно новый и универсальный продукт для военнослужащих соответствующих специальностей. Сейчас ожидаем финансирования и закупку этого комплекта. Снайперы точно будут радоваться, а мы и дальше продолжаем реформировать, менять и совершенствовать ВСУ", - подчеркивается в сообщении.