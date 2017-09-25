Трубопровод для перекачки спирта из Молдовы обнаружили украинские пограничники в Одесской области

В Одесской области во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища украинские пограничники совместно с водолазами обнаружили пластиковую трубу диаметром 32 мм, по которой планировалось незаконно переправлять спирт из Молдовы в Украину.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, трубопровод был проложен по дну Кучурганского лимана из Молдовы в Украину в направлении "Днестровск-Лиманское". С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт в Украину.

"Трубопровод был установлен недавно и еще не использовался по назначению, ведь не содержал характерного запаха спирта", - сказано в сообщении.

Правоохранители, используя пограничный катер, демонтировали часть шланга, которая вели к линии государственной границы, другая часть спиртопровода была надежно закреплена на молдавской стороне.

Протяженность изъятой трубы составила 150 м.