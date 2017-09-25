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11:53 25.09.2017

Первые миллионы из $200 млн конфискованных средств окружения Януковича поступили в бюджет

Первая часть средств из $200 млн окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных по решению суда, поступили в госбюджет, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Спецконфискация 200 млн (долларов – ИФ) ОПГ Януковича. Первые миллионы пошли в госбюджет", - написала Л.Сарган в соцсети Facebook в понедельник.

Агентству "Интерфакс-Украина" Л.Сарган уточнила, что "генпрокурор предоставил главе Укрэксимбанка решение суда и тот его выполнил".

Как сообщалось, 22 сентября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что в этот день вступило в законную силу решение Сосновского районного суда Черкасс о еще одной спецконфискации банковских активов бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на общую сумму $200 млн.

В свою очередь адвокат В.Януковича Виталий Сердюк потребовала от Ю.Луценко немедленного обнародования решения судов о конфискации в конце апреля 2017 года $1,5 млрд и вступившего в силу 22 сентября решения о конфискации еще $200 млн.

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