Боевики ОРДЛО нарушают линии отведения тяжелого вооружения

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) заявляет, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) размещают вооружение и военную технику с нарушением линии отвода вооружения, определенные Минскими соглашениями.

"В течение последней недели мониторинг СММ ОБСЕ отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мероприятий и Дополнением к нему, а также Меморандумом, свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны НВФ ОРДО и ОРЛО размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки и минометы", - сообщает пресс-центр штаба АТО в понедельник на странице в соцсети Фейсбук.

Так, по информации штаба АТО, 22 сентября дрон СММ ОБСЕ обнаружил у населенного пункта Мирное (ОРЛО) большое количество вооружения и другую технику НВФ. "Среди них зафиксировано 30 танков (28 - Т-64 и 2 - Т-72) и 9 минометов (120 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм)", - сказано в сообщении.

Ранее, 18 сентября, беспилотник СММ ОБСЕ среднего радиуса действия обнаружил 48 танков (34 Т-72 и 14 Т-64) у населенного пункта Терновое (ОРДО)

"За последние 10 дней с 14 по 23 сентября текущего года, украинская сторона СЦКК зафиксировала со стороны НВФ ОРДО и ОРЛО 242 случая нарушений режима прекращения огня. В том числе 40 – из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Со ствольной артиллерии калибра 152мм и 122 мм - по одному обстрелу; минометов: калибра 120 мм - 6 обстрелов (использовано 24 боеприпасы), калибра 82 мм - 32 обстрелов (262 боеприпасы)", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия НВФ ОРДЛО демонстрируют "стойкое нежелание соблюдать Минские соглашения, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по соблюдению "школьного" режима тишины по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", - сказано в сообщении.