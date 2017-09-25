В Нацгвардии продолжаются учения подразделений противовоздушной обороны

Зенитчики Нацгвардии Украины проходят обучение на Учебном центре противовоздушной обороны Сухопутных войск 223 общевойсковом полигоне ВСУ (военная часть А4152).

"Длительные дни занятий насыщенные изнурительными тренировками отделений ПЗРК и расчетов ЗУ-23-2. Дневные и ночные занятия были полны интересных практических тем по различным предметам боевой и специальной подготовки", - сообщает пресс-служба НГУ.

Параллельно с учебным процессом, среди подразделений противовоздушной обороны проводится определение лучшего расчета ЗУ-23-2 среди подготовленных расчетов оперативных территориальных объединений Национальной гвардии Украины, а именно: Северное ОТО (военная часть 3027), Южное ОТО (в/ч 3029), Западное ОТО (в/ч 3028), Восточное ОТО (в/ч 3017 и военная часть 3057 ОЗСП "Азов"; Центральное ОТО (в/ч 3011 и в/ч 3036), который в свою очередь будет принимать участие в конкурсе на лучший расчет ЗУ-23-2 в рядах ВСУ.

"В упорной борьбе расчеты борются за самые высокие баллы в различных номинациях по отработке нормативов по боевой и специальной подготовке подразделений противовоздушной обороны с выполнением практических учебных и зачетных стрельб", - говорится в информации.