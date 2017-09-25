События

10:12 25.09.2017

В начале недели в Украине будет сухо и тепло

В ближайшие сутки, 25 сентября, погоду большей части территории Украины будет определять преимущественно сухой и тёплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днём 17-22°; в южной части ночью 11-16°, днем 21-26°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 10-12°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 сентября самая высокая температура воздуха днём была 29,1 в 2015г, самая низкая ночью -2,5 в 1902г.

На 26 сентября синоптики прогнозируют в Украине без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 16-21°, на Закарпатье до 23°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днем 18-20°.

24 сентября на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в районе Киева 17°.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Пожар на складах в Донецкой области ликвидирован, продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов

Боевики 22 раза открывали огонь по силам АТО, двое украинских военных ранено – штаб

Боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ в воскресенье

Мужчина погиб, еще трое пострадали при взрыве гранаты в Ворзеле под Киевом

Ночью в Киеве сгорел склад с полиматериалами, пенопластом и плинтусами

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция закрыла пограничный переход "Хабур" на въезд с территории Ирака

В Нацгвардии продолжаются учения подразделений противовоздушной обороны

Почти 400 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в понедельник утром

Пограничники аэропорта "Борисполь" задержали двух иракцев с поддельными документами

Австралия обзаведется собственным космическим агентством

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Диваны
РЕКЛАМА