События

10:10 25.09.2017

Почти 400 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в понедельник утром

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, размещенные на линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе, остается интенсивным, отмечают в понедельник утром в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/90; "Марьинка" - 20/100; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 30/40", - говорится в сообщении.

В общем же в воскресенье в КПВВ было оформлено 34тыс. человек и 4,7 тысячи транспортных средств.

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