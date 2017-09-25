Почти 400 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в понедельник утром

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, размещенные на линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе, остается интенсивным, отмечают в понедельник утром в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/90; "Марьинка" - 20/100; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 30/40", - говорится в сообщении.

В общем же в воскресенье в КПВВ было оформлено 34тыс. человек и 4,7 тысячи транспортных средств.