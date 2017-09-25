События

08:01 25.09.2017

Пожар на складах в Донецкой области ликвидирован, продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов – ГСЧС

Состоянием на утро понедельника пожар на складах боеприпасов в районе с.Новоянисоль (Никольского района Донецкой области) ликвидирован, продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7:00 25 сентября по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 90 чел. и 33 ед. техники, из них от ГСЧС 38 чел. л/с и 15 ед. техники", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

В ГСЧС напомнили, что в течение 23-24 сентября пиротехническими расчетами ведомства очищено от взрывоопасных предметов с.Новоянисоль и прилегающую к складу территорию площадью 36 га, изъято 1 тыс. 459 взрывоопасных предметов. Работы продолжаются.

На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с заместителем главы Донецкой военно-гражданской администрации и оперативная группа ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Как сообщалось, в 15:40 22 сентября вблизи с.Новоянисоль Никольского р-на на территории временного хранилища боеприпасов воинской части Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В 5:47 23 сентября пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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