События

06:40 25.09.2017

Боевики 22 раза открывали огонь по силам АТО, двое украинских военных ранено – штаб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время 18 обстрелов, когда возникала угроза жизни украинских военных, силы АТО отрывали огонь, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Вечером и ночью в районе проведения АТО снова было не спокойно. Российско-оккупационные группировки не прекращали обстрел наших позиций на всех направлениях, однако прошедшие сутки враг не применял минометов и другого тяжелого вооружения… В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

На приморском направлении в конце суток боевики дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям украинской армии у Водяного и Гнутово.

На донецком направлении с этого же оружия НВФ дважды открывали огонь на подступах к Светлодарску. В районе Авдеевки и шахты Бутовка работали крупнокалиберные пулеметы боевиков.

По уточненным данным, на луганском направлении около 17.00 боевики начали обстрел из гранатомета и стрелкового оружия опорного пункта сил АТО у Новозвановки. Украинские военные жестко ответили врагу. В результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Пострадавшего сразу госпитализировали. Сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное. Кроме того, на этом же направлении боевики применяли гранатометы неподалеку Крымского, Донца и Валуйского.

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