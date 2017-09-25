События

04:15 25.09.2017

Восстановлено движение трамваев маршрута №16 – КГГА

В Киеве на участке от улицы Добрынинской до улицы Героев Днепра в субботу, 23 сентября, восстановлено движение трамвая №16 (ул.Скляренко - станция метро "Героев Днепра"), сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"В тестовом режиме трамвай маршрута №16 будет курсировать до конца движения 24 сентября 2017 года, при этом движение троллейбусов маршрута №44 "ул.Северная - проспект Степана Бандеры" будет продолжать работать согласно действующего расписания", - информируют в КГГА.

При этом в сообщении отмечается, что трамваи будут следовать с увеличенным интервалом движения. В полном же объеме полноценное движение трамвая №16 будет восстановлено с 25 сентября.

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