Жители Иракского Курдистана проголосуют на референдуме о независимости

Референдум, участники которого должны решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством, пройдет в понедельник в районах на территориях этого государственного образования.

В состав Иракского Курдистана входят четыре провинции - Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа. В них проживает 5,5 млн человек. Общая площадь этих провинций составляет около 40 тыс. кв. км.

Решение о проведении референдума 25 сентября 2017 года избирательная комиссия Иракского Курдистана окончательно утвердила в середине августа.

Иракский Курдистан по соглашению 1970 года пользуется широкой автономией, однако на этих территориях сильны идеи полного отделения от Ирака.

"Мы не можем жить вместе с Багдадом, мы пытались много раз", - заявил в пятницу на предвыборном митинге в Эрбиле глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

По его словам, центральное правительство Ирака нарушает конституцию страны, неспособно выстроить партнерство с курдами, корме того, Багдаду не хватает демократии.

По словам М.Барзани, после референдума должно наступить время для диалога.

"Референдум это не возведение границ, это не принятие статус-кво, но это первый шаг по направлению к независимости", - подчеркнул М.Барзани.

По словам М.Барзани, независимый Курдистан должен быть федеративным, парламентским и демократическим государством.

Верховный суд Ирака ранее принял решение о невозможности проведения этого референдума.

"Верховный суд принял решение об отсрочке референдума, который был назначен на 25 сентября, до того момента, пока не будут изучены жалобы о противоречии референдума конституции", - говорится в постановлении суда.

Намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали и иностранные государства. В частности, против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг считает, что глава Иракского Курдистана М.Барзани серьезно рискует, планируя провести референдум о независимости региона от Ирака.

"Это опасный и неверный путь. М.Барзани играет с огнем, который в первую очередь обожжет его самого и тех, кто приказал его разжечь. Затем пострадают те, кто не помешал этому, весь регион, и проживающие в нем курды. Нужно перестать играть с огнем, прислушаться к здравому смыслу и отменить референдум", - заявил Б.Боздаг.

По его словам, большинство политиков, представляющих интересы курдов в регионе, выступают против проведения референдума.

Тегеран также выступил против проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

"В условиях, когда Ирак, благодаря усилиям народа страны, включая курдских, арабских и туркменских граждан, приблизился к последнему этапу уничтожения терроризма на территории страны, подобные незаконные действия, безусловно, окажут негативное влияние на безопасность региона, Ирака и Иракского Курдистана, в частности", - заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

Он предупредил, что негативная позиция соседних стран создаст сложное положение для Иракского Курдистана после референдума.

"Провозглашение независимости Иракского Курдистана положит конец всем военным соглашениям между Ираном и Иракским Курдистаном", - сказал секретарь ВСНБ Ирана.

Все пограничные соглашения Ирана с Иракским Курдистаном действительны, пока он является частью интегрированного Ирака, отметил он.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала не проводить референдум о независимости Иракского Курдистана.

"Европейский союз подтверждает твердую поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Односторонние действия, подобные предложенному референдуму, контрпродуктивны, и их следует избегать", - заявила она.

Европейский союз признает, отметила она, что между Эрбилем (административный центр Иракского Курдистана - ИФ) и Багдадом есть проблемы, которые требуют решения. "Это должно быть сделано через мирный конструктивный диалог, нацеленный на достижение взаимоприемлемого решения на основе неукоснительного выполнения положений конституции Ирака", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

"ЕС приветствует инициативу ООН по облегчению диалога и предлагает свою поддержку этому процессу, если поступят такие просьбы", - сказала Ф.Могерини.

Белый дом также заявил о том, что США не поддерживают проведение референдума о независимости Иракского Курдистана.

"Соединенные Штаты не поддерживают намерение регионального правительства Курдистана провести референдум... Мы призываем региональное правительство Иракского Курдистана отменить проведение референдума и начать серьезный и последовательный диалог с Багдадом, которому США готовы содействовать, о чем неоднократно говорили", - отмечается в заявлении.

"Проведение референдума на спорных территориях является чрезвычайно провокационным и дестабилизирующим (действием - ИФ)", - говорится в заявлении Белого дома.