События

02:50 25.09.2017

Во Львове две женщины погибли под колесами грузовика

Две женщины погибли сегодня днем в результате наезда грузового автомобиля, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, на улице Полуботка в Сиховском районе погибли 79-летняя мать и ее 53-летняя дочь. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, женщины переходили дорогу вне пешеходного перехода, где попали под колеса мусоровоза компании "АВЕ-Львов".

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Интерфакс-Украина
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