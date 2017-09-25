Во Львове две женщины погибли под колесами грузовика

Две женщины погибли сегодня днем в результате наезда грузового автомобиля, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, на улице Полуботка в Сиховском районе погибли 79-летняя мать и ее 53-летняя дочь. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, женщины переходили дорогу вне пешеходного перехода, где попали под колеса мусоровоза компании "АВЕ-Львов".