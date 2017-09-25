События

01:46 25.09.2017

В Берлине завершилась массовая акция против правопопулистской партии

В центре Берлина завершилась акция противников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которые вышли на стихийный митинг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек пикетировавших здание торгового центра на столичной площади Александерплац, где правопопулисты праздновали свой высокий результат на выборах, разошлись.

По сообщениям местной полиции, несколько полицейских пострадали в результате того, что протестующие бросали камни и бутылки в здание, где находились сторонники AfD.

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Интерфакс-Украина
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