События

01:30 25.09.2017

Линднер возглавит фракцию либералов в бундестаге - портал журнала "Фокус"

Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер станет председателем фракции в Бундестаге, сообщает онлайн-портал журнала "Фокус"

По его данным, в новом бундестаге СвДП может рассчитывать примерно на 70 мандатов.

Спустя четыре года К.Линднер вновь привел либералов в парламент, и, как ожидается, он будет избран председателем фракции в бундестаге.

В воскресенье в ФРГ прошли выборы в парламент страны - бундестаг. По данным экзит-полл, проведенного по заказу "А-Эр-Дэ", блок ХДС/ХСС получает на выборах в парламент ФРГ 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 20,6%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 13%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,6%, "Левые" - 9,1%, "Зеленые" - 8,9% голосов, остальные - 4,9%.

Ранее СДПГ заявила, что отказывается создавать коалицию с блоком Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

После это либералы могут войти в новое коалиционное правительство, получившее название "Ямайка".

Вариант коалиции получил символическое название "Ямайка" и предполагает участие блока Меркель, свободных демократов и зеленых. Такое название появилось по итогам состоявшихся 14 мая выборов в ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия. Там была сформирована так называемая "черно-желто-зеленая коалиция". Черный цвет символизирует ХДС/ХСС, желтый - свободных демократов, зеленый - экологическую партию.

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Интерфакс-Украина
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