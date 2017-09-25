В результате взрыва гранаты в многоэтажке в Харькове погиб мужчина - полиция

Работники полиции Харькова устанавливают обстоятельства взрыва в многоэтажном доме по ул. Мохначанская, 83, в результате которого погиб человек.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в воскресенье, в 20-30.

"Предварительно установлено, что между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. В результате погиб 23-летний парень", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.