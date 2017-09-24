Венгерский министр просит о личной встрече с Гриневич в связи с принятием закона "Об образовании" – СМИ

Министр Министерства людских ресурсов Венгрии Золтан Балог просит о личной встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич для обсуждения принятого ранее Верховной Радой закона "Об образовании", сообщило Радио Свобода.

"Золтан Балог, глава Министерства людских ресурсов Венгрии, который занимается, среди прочего, вопросом венгерской образования, в конце недели в официальном письме Лилии Гриневич попросил о личной встрече с министром образования и науки Украины из-за нового закона Украины об образовании", – говорится в сообщении на сайте Радио Свобода в воскресенье.

В информации сказано, что 25 сентября З.Балог примет участие в открытии учебного года в венгероязычном Институте имени Ференца Ракоци II в г.Берегово на Закарпатье, куда также в числе почетных гостей пригласили и министра образования и науки Украины Лилю Гриневич. В своем письме З.Балог предложил поговорить про подписание на этой неделе спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием нового закона Украины "Об образовании".

В понедельник, 25 сентября, на Закарпатье с рабочим визитом также планирует побывать и спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.

В письме венгерского министра говорится, что этот законодательный акт, и особенно его языковая статья об образовании меньшинств, вызвала беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерского.

По мнению З.Балога, эта встреча даст партнерам возможность обсудить некоторые опасения, возникшие у венгерских властей относительно нового украинского закона. "Получив информацию украинской стороны, венгерский министр надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине", говорится в письме венгерского министра.

В информации подчеркивается, что официальный Будапешт настаивает на пересмотре языковой статьи закона об образовании в Украине, поскольку, по мнению венгерских властей, это нарушает права 150-тысячной венгерского меньшинства в Закарпатье.

Кроме того, принятый 5 сентября закон Украины "Об образовании", а именно его раздел о языке образования в государственных образовательных учреждениях - государственный украинский, - вызвал критику не только в Венгрии, но и в Румынии, Польше и России.

Власти Украины отвергли обвинения в вытеснении языков меньшинств с образовательного процесса.