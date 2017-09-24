С зелеными и либералами будет непросто договориться о коалиции - глава МВД ФРГ

Глава МВД ФРГ и член Христианско-демократического союза (ХДС) Томас де Мезьер заявил, что переговоры с партией "Зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП) будут непростыми.

"Это будет непросто, нужно будет договариваться. Однако надо отметить, что, если даже в СДПГ заявили сегодня об окончании сотрудничества с ХДС/ХСС, до формирования нового кабинета старое пока работает", - сказал он в эфире телеканала "А-Эр-Дэ".

При этом Т.де Мезьер отметил, что особо сложно с либералами и зелеными придется при обсуждении вопросов безопасности и миграции.

По его словам, "миграционная политика и безопасность являются важными темами". "Возможно, все население сдвинулось вправо. Позиции левых ослабевают уже много лет", - сказал министр, комментируя приход в бундестаг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Ранее глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что не планирует создавать коалицию в бундестаге.