В Берлине проходит стихийная акция против правопопулистской партии
В Берлине противники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) вышли на стихийный митинг.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек пикетируют здание торгового центра на столичной площади Александерплац, где правопопулисты празднуют высокий результат на выборах.
Протестующие скандируют, в частности, "AfD - фашисты".
Правоохранители оцепили протестующих кольцом. В непосредственной близости также находятся машины медицинской помощи.
Ситуация остается контролируемой.