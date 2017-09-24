В Берлине проходит стихийная акция против правопопулистской партии

В Берлине противники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) вышли на стихийный митинг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек пикетируют здание торгового центра на столичной площади Александерплац, где правопопулисты празднуют высокий результат на выборах.

Протестующие скандируют, в частности, "AfD - фашисты".

Правоохранители оцепили протестующих кольцом. В непосредственной близости также находятся машины медицинской помощи.

Ситуация остается контролируемой.