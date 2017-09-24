В начале недели в Украине будет сухо и тепло

В ближайшие сутки, 25 сентября, погоду большей части территории Украины будет определять преимущественно сухой и тёплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днём 17-22°; в южной части ночью 11-16°, днем 21-26°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 10-12°, днём 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 сентября самая высокая температура воздуха днём была 29,1 в 2015г, самая низкая ночью -2,5 в 1902г.

На 26 сентября синоптики прогнозируют в Украине без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 16-21°, на Закарпатье до 23°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днём 18-20°.

24 сентября на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в районе Киева 17°.