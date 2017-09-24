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19:44 24.09.2017

Тарифы на ж/д грузоперевозки должны быть повышены, но не на 22% - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что повышение тарифов на железнодорожные перевозки должно произойти, однако менее чем на 22,5%.

"Сегодня тарифы (на ж/д грузоперевозки - ИФ) не отвечают экономической обоснованности и тут необходимо найти в диалоге с бизнесом разумное совместное решение. Я знаю, что и бизнес к этому готов и" Укрзализныця" к этому готова, поэтому, я не уверен, что это (повышение - ИФ) будет 22%, я думаю, что это будет меньше, но в том, что они найдут взаимопонимание - я уверен", - сказал премьер в эфире телеканала "Украина" в воскресенье.

Он отметил, что с одной стороны, сейчас необходимо стимулировать экспорт, а с другой - ПАО "Укрзализныця" должна найти ресурс для обновления своего состава, поэтому тарифы должны дать такой ресурс и в то же время быть приемлимыми для бизнеса.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 13 сентября 2017 года утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Американская торговая палата (АСС) 21 сентября обратилась к Кабмину с просьбой воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году.

Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть объем повышения тарифов.

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