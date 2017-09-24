Боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ в воскресенье

В воскресенье в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений, боевики продолжали обстрелы украинских позиций, сообщили в пресс-центре штаба АТО

"Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 9 раз нарушили перемирие… Правда, враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение", – говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

На донецком направлении боевики дважды били из вооружения БМП по укреплениям сил АТО в районе Зайцево. Украинские военные огнем заставили противника соблюдать режим тишины. Около 11:00 вблизи Луганского, во время обстрела опорного пункта украинских войск из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, получил ранение один украинский военнослужащий.

На приморском направлении боевики применяли стрелковое оружие на подступах к Водяному и Павлополю. А крупнокалиберный пулемет НВФ ночью работал вблизи Марьинки.

В штабе отметили, что наряду с обороной линии разграничения украинские военные ежедневно помогают местному населению. "Наши группы гражданско-военного сотрудничества участвуют в проведении ремонтно-восстановительных работ магистрального водопровода "Горловка-Торецкое" - вблизи шахты Гагарина и поселка Зайцево. А в Водяном и Первомайском наши офицеры координируют работу общественной организации по восстановлению поврежденных и разрушенных зданий. Кроме того, украинские военные обеспечивают охрану и сопровождение работников общественной организации "Врачи без границ", которые оказывают помощь местному населению в Нетайлово и Опытном", говорится в сообщении.