События

18:06 24.09.2017

Иран закрывает коридоры для пролета самолетов, летящих в сторону или со стороны Иракского Курдистана

Тегеран в воскресенье объявил о закрытии коридоров для движения воздушного транспорта в сторону и со стороны Иракского Курдистана, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

По его данным, такое решение принято Высшим советом национальной безопасности Ирана по запросу иранского правительства накануне проведения в Иракском Курдистане референдума о независимости. В Тегеране отрицательно относятся к этим планам.

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