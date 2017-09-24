На военных учениях в Луганщине впервые отработано взаимодействие танкового взвода в 4 машины

На одном из полигонов оперативно-тактической группировки "Луганск" в субботу, 23 сентября, прошли тактические учения с экипажами танков по стандартам НАТО, информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Во время занятий танкисты показали свое мастерство вождения в сложных условиях местности с теоретическим повреждением блоков визуального наблюдения. Суть упражнения заключается в том, что механику-водителю заклеивают приборы наблюдения (тримплексов), а затем командир машины с помощью радиосвязи руководит действиями механика-водителя", - говорится в сообщении пресс-центра ОТГ "Луганск", размещенном на сайте оборонного ведомства.

Упражнение с теоретическим повреждением тримплексов особенно важно для отработки координации действий членов экипажа, которым нередко приходится сталкиваться с этим во время реальных боевых действий.

По словам одного из участников учений, командира танкового подразделения, это не единственное новшество, поскольку "впервые в Вооруженных силах Украины взвод имеет 4 танка". "Это очень целесообразно, так как при повреждении одного танка другая машина может эвакуировать с поля боя, а пара машин, которая остается боеспособной, может в полном объеме выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.

Задания, которые должны были выполнить экипажи танков, и прочие элементы упражнений, были взяты с проходивших в Германии соревнований танкистов "Сильная Европа-2017" с учетом опыта, приобретенного украинскими военными во время АТО.

Также в конце занятий были отработаны приемы фланговой стрельбы на ходу в условиях рейда и танковые "качели" с переходом танкового взвода в наступление без использования боеприпасов.